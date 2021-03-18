«Лента» рассматривает возможность проведения SPO

Ретейлер «Лента» рассматривает возможность вторичного размещения акций (SPO), указано в презентации компании ко дню инвестора. «Лента» рассматривает эту возможность для увеличения доли акций в свободном обращении.

«Free float: возможность SPO»,— указано в презентации «Ленты» (.pdf). Компания также обозначила улучшение состояния ликвидности в качестве одного из своих приоритетов.

«Лента» также подтвердила намерение провести листинг акций на Мосбирже во втором квартале 2021 года. Сейчас акции и расписки «Ленты» торгуются на Лондонской фондовой бирже, а на Мосбирже проходят торги только расписками. Компания намерена примерно два месяца обеспечивать одновременное обращение акций и расписок на Мосбирже, а затем провести делистинг расписок.

Бумаги «Ленты» на Мосбирже по состоянию на 12:16 мск продаются по 268,2 руб. (–0,7%), акции компании на Лондонской бирже — по $3,66 (+0,97%).