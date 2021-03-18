РЖД на Кубани оштрафовали за нарушение закона об охране памятников

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Тихорецкий городской суд наложил на ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тыс. руб. за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. Общество привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Как сообщили в краевом суде, речь идет железнодорожной станции «Тихорецкая», которая является памятником истории и культуры. Это один из первых вокзалов на Кубани. Там, в частности, находился штаб революционных войск Северного Кавказа.

Собственником здания является ОАО «Российские железные дороги», которое по закону обязано нести ответственность по содержанию вокзала, а также должно выполнить комплекс работ по его сохранению и приспособлению в соответствии с проектной документацией. Также РЖД обязаны были установить информационную надпись об объекте культурного наследия до 31 декабря 2020 года, однако до сих пор вокзал находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в ближайшее время мэрия Краснодара объявит конкурс на разработку проектов реставрации Дома доходного подрядчика Ф. Н. Акулова, жилого дома Х. Фришкулиди и жилого дома К. П. Пятковой. В 2021 году планируется завершить проект по реставрации дома купца Лихацкого по ул. Красной, 118.

Дмитрий Михеенко