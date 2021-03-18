Суд расторг соглашение регионального правительства с резидентом «Титановой долины»

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск министерства инвестиций и развития Свердловской области о расторжении соглашения с АО «Микромет», резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Согласно решению суда, компания также была оштрафована на 5 млн руб., кроме того ей предстоит выплатить госпошлину в размере 54 тыс. руб.

Напомним, «Микромет» хотел запустить производство титанового порошка, применяемого в 3D-печати, в Верхней Салде. Как ранее писал “Ъ-Урал”, министерство инвестиций и развития также намерено расторгнуть соглашение с компанией Huhtamaki, планировавшей организовать производство упаковок для яиц и держателей для стаканов из вторсырья.

«К сожалению, части компаний пришлось пересмотреть свои расходы и пожертвовать проектами развития, в том числе это коснулось и некоторых резидентов особой экономической зоны. Вместе с тем, все экономические показатели, установленные для особой экономической зоны будут выполнены»,— заявила замминистра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко

ОЭЗ «Титановая долина» создана в 2010 году. 100% акций ОЭЗ принадлежат правительству Свердловской области. Среди приоритетных отраслей — производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, медицинских изделий и стройматериалов. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы. Общий объем инвестиций до 2031 года должен составить 64,5 млрд руб., из них 54,3 млрд руб. — инвестиции резидентов. «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что за десять лет ОЭЗ окупилась только на одну пятую часть или на 21%.

Сейчас частные инвестиции резидентов «Титановой долины» составляют 8,3 млрд руб. В прошлом году предприятия-резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 10 млн руб. в виде таможенных сборов и более 159 млн руб. налогов (рост 280% к уровню 2020 года). Всего с начала деятельности резидентов в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило более 1,3 млрд руб.