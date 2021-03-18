Росрыболовство не видит причин для сокращения добычи сардины иваси

Нет объективных причин, которые могли бы привести к сокращению добычи сардины иваси, заявило Росрыболовство. Ранее компании «Тралфлот» и «Софко» (входят в группу «Сигма Марин Технолоджи») попросили вице-премьера Викторию Абрамченко отложить требование декларировать иностранные суда в портах РФ. Оно, согласно их позиции, приведет к сбоям в добыче скумбрии и сардины иваси.

«Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет»,— передает «Интерфакс» сообщение агентства. Оно утверждает, что отказ одного из рыбодобытчиков от лова иваси не повлияет на организацию зимне-весенней путины, так как «его место займет другой». Росрыболовство не делало заявлений о рисках для добычи скумбрии.

С 1 января 2022 года вступают в силу требования, по которым приобретенным или построенным за пределами ЕАЭС судам запрещается вылавливать рыбу без таможенного декларирования в российском порту. В январе 2021 года Всеорссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести трехлетний переходный период для новых правил. Директор группы «Сигма Марин Технолоджи» Владимир Рекасов попросил госпожу Абрамченко поддержать предложение ВАРПЭ.

О позиции участников рынка — в материале “Ъ” «Рыбакам не по размеру порты».