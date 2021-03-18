В Ростове дефицит водителей составляет 40%

На ростовских автотранспортных предприятиях работает 1 356 человек, что составляет всего 60% от необходимой нормы, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что по данным АТП, штатная потребность составляет 2 278 водителей.

«Мы постоянно взаимодействуем с ГКУ «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону» на предмет отбора водителей транспортных средствиз числа безработных граждан. Центром занятости реализуются программы обучения, состоящих на учете граждан по специальности «Водитель категории „D“. В 2020 году обучение прошли 22 человека»,— сказал директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов, его слова приводятся в сообщении. В Ростове работают 105 маршрутов, из которых 89 автобусных, пять трамвайных и 11 троллейбусных.

По состоянию на февраль 2021 года транспортные предприятия города были обеспечены водителями на 54,3%.

Наталья Шинкарева