Власти Ростова отмечают нехватку водителей общественного транспорта

Автотранспортные предприятия Ростова обеспечены водителями на 54,3%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Департамент транспорта принимает активные меры для того, чтобы решить проблему кадрового дефицита. Совместно с автотранспортными предприятиями регулярно проводятся ярмарки вакансий, на которые приглашаются, в том числе, жители пригородных территорий, а также временно безработные граждане, состоящие на учете в государственной службе занятости Ростовской области»,— говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в октябре 2020 года обеспеченность кадрами ростовских АТП составляла около 60%: в городе работали 1,6 тыс. водителей. Тогда же отмечалось, что половина водителей общественного транспорта в конце сентября ушли на больничные из-за коронавируса или простудных заболеваний.

Наталья Шинкарева