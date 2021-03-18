В Самарской области три человека погибли в ДТП

Авария с тремя погибшими произошла в Самарской области в четверг утром. В 4:10 (MSK+1) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Происшествие случилось в Красноярском районе на участке автодороги Самара-Уфа. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Среди погибших есть один ребенок. Надзорное ведомство проводит проверку по этому факту. На место аварии выехал прокурор Красноярского района Игорь Шустов.

В начале марта текущего года в Красноярском районе Самарской области произошло другое крупное ДТП, в результате которого погибли семь человек. По этому факту следователи возбудили уголовное дело.

Георгий Портнов