Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими в Самарской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с семью погибшими в Самарской области. Происшествие случилось в минувший понедельник около 6:00 (MSK+1) на 8 км автодороги «Самара-Тольятти» в районе Курумоча. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Грузовой автомобиль «Исузу» столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП погибли семь человек в возрасте от 17 до 23 лет. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Георгий Портнов