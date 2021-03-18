«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в «Иссык-Куль» с 21 марта

С 21 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Тамчи (аэропорт «Иссык-Куль», Киргизия), сообщила пресс-служба перевозчика. Предварительная договоренность о запуске рейса была достигнута между авиакомпанией и генконсульством Киргизии в Екатеринбурге. С 21 по 28 марта полеты будут выполняться по воскресеньям, с 3 апреля — по субботам.

Отметим, что авиакомпания уже летает в Киргизию по двум направлениям: в Бишкек и город Ош.

Напомним, 10 марта Росавиация выдала «Уральским авиалиниям» допуски на полеты в Тамчы, а также в Карши, Бухару, Фергану, Нукус, Навои, Ургенч (Узбекистан), Шарджу (ОАЭ) и Каир (Египет).

Михаил Мананников