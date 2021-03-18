Bloomberg: Apple представит новые iPad Pro в апреле

Американская корпорация Apple собирается анонсировать новые модели планшетов iPad Pro в апреле 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Новые iPad Pro получат улучшенный процессор и камеру, но сохранят те же диагонали экрана, что и предыдущие модели — 11 и 12,9 дюйма. Благодаря новой технологии дисплеев под названием Mini-LED картинка на экранах станет более яркой и контрастной. Новый мобильный процессор будет сопоставим с чипом Apple M1 из последнего поколения MacBook. С помощью интерфейса Thunderbolt можно будет подключать iPad к внешним мониторам и жестким дискам. Ранее СМИ сообщали о возможном выходе новых iPad Pro уже в марте 2021 года.

В последний раз компания обновляла линейку iPad Pro в марте 2020 года. Тогда устройства получили поддержку клавиатуры Magic Keyboard, трекпада, а также сканер LIDAR — это технология измерения расстояния по длительности перемещения света до объекта и обратно для получения более реалистичной дополненной реальности (AR).

Евгений Федуненко