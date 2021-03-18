ЛУКОЙЛ пожаловался в Верховный суд на решение о признании цен на Варандейском терминале завышенными

ЛУКОЙЛ и подконтрольная ему компания «Варандейский терминал» подали кассационные жалобы в Верховный суд России на решения нижестоящих судов, следует из карточек дела. Суды ранее подтвердили законность решения ФАС о том, что стоимость услуг перевалки нефти Варандейского терминала завышена.

Жалобы поступили в Верховный суд 15 марта. По ним пока не принято решений.

Варандейский терминал переваливает нефть с месторождений имени Требса и имени Титова. Мощность терминала — 12 млн т в год. Месторождения разрабатывает подконтрольное «Роснефти» предприятие «Башнефть-полюс», созданное совместно с ПАО ЛУКОЙЛ.

В декабре 2018 года «Башнефть-Полюс» и НК «Башнефть», принадлежащая «Роснефти», обратились в ФАС с жалобой, по результатам рассмотрения которой антимонопольный орган признал цену на услуги по перевалке, установленную Варандейским терминалом, монопольно высокой. Варандейский терминал, а также головная компания группы ПАО ЛУКОЙЛ обратились в суд с требованием об отмене указанного решения. В июле 2020 года Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС законным, позже решение первой инстанции в сентябре поддержали и другие суды.

Подробнее о причинах спора — в материале “Ъ” «ЛУКОЙЛ отстоял Варандей».