Начальник управления ЖКХ Губахи не смогла добиться отмены штрафа

Губахинский суд признал законным штраф, наложенный УФАС на начальника управления строительства и ЖКХ города Губахи за нарушения при проведении закупки на выполнение работ по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее Пермское УФАС России привлекло чиновницу к административной ответственности на основании материалов дела об административном правонарушении, возбужденного заместителем прокурора Губахи. Суть нарушения была в том, что управление строительства и ЖКХ заключило муниципальный контракт с ООО «СК Статус» на благоустройство сквера Победы. Договор предусматривал оплату только после подписания акта приемки работ, но заказчик внес в контракт изменения и выплатил подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта. Чиновница пояснила, что подрядчик попросил аванс на зарплату сотрудникам и закупку материалов у субподрядчиков под предлогом возможного неисполнения контракта из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19. Однако было установлено, что деятельность субподрядчиков, на закупку материалов у которых ООО «СК Статус» просило аванс, была приостановлена на период ограничительных мер.

«Заказчик принял решение об авансировании подрядчика, что не было предусмотрено контрактом, даже не пытаясь установить причинно-следственную связь между невозможностью выполнения работ ООО „СК Статус“ и распространением новой коронавирусной инфекции. За допущенное нарушение чиновницу оштрафовали на 20 тыс. руб.