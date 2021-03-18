Финляндия ввела обязательный медицинский контроль на пункте пропуска Ваалимаа — Торфяновка

С 18 по 31 марта для всех въезжающих в Финляндию через пограничный пункт пропуска Ваалимаа на границе с Ленобластью финская сторона будет требовать отрицательный результат теста на COVID-19. При отсутствии соответствующих документов тест возможно будет сделать на месте.

Об этом сообщил «Интерфакс». Тест должен быть выполнен в течение последних 72 часов перед прибытием на пункт пропуска. Отмечается, что вместо результатов теста допускается предоставление «достоверных доказательств» выздоровления от COVID-19 в течение последних шести месяцев. Требования не распространяются на транзитных пассажиров и водителей грузовиков.

Аналогичный медицинский контроль также будет действовать в аэропорту «Вантаа» в Хельсинки и во всех столичных портах. За отказ от прохождения теста на месте может последовать штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.

Об ужесточении Финляндией правил въезда в страну в связи с второй волной коронавирусной инфекции “Ъ-СПб” писал в феврале.