ФК «Ростов» обыграл «Ротор» в гостевом матче

Футбольный клуб «Ростов» победил волгоградский «Ротор» в матче 23–го тура Тинькофф РПЛ со счетом 4:0, сообщает пресс-служба клуба.

На 2-й минуте встречи «Ротор» мог выйти вперед, но арбитр не засчитал мяч из-за положения вне игры. На 41-й минуте Хаджикадунич дважды бил по воротам внутри штрафной, после второй попытки мяч отскочил Гиговичу, который забил гол. На 58-й минуте ударом головой забил Алмквист, а затем гол команде принес Соу. В добавленное время Саплинову удалось успешно реализовать мяч после подачи с угла.

Наталья Шинкарева