Дорожные службы Свердловской области перейдут на усиленный режим работы из-за гололеда

Управление автодорог Свердловской области перейдет на усиленный режим работы из-за предупреждения о сильном гололеде, сообщил департамент информационной политики региона. Водителей просят соблюдать меры предосторожности.

С 19 по 21 марта на автомобильных дорогах Свердловской области прогнозируются небольшой снег. 19 марта температура воздуха поднимется до 5 градусов, ночью похолодает до -10 градусов. Ожидается ветер с порывами до 14 м/сек. «Такие сильные перепады температур влекут за собой образование гололедицы на дорогах и тротуарах»,— говорится в сообщении.

На дороги выведут до 400 единиц техники одновременно. Как сообщил департамент, для обработки дорог они используют до 5 тыс. куб. метров противогололедной смеси в сутки. «Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает»,— говорится в сообщении департамента.

Михаил Мананников