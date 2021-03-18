Мурат Кумпилов принял участие в совещании с Владимиром Устиновым

В режиме видеоселектора полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов провел совещание по вопросу: «О мерах по предотвращению и ликвидации ЧС, в том числе связанных с ландшафтными (природными) пожарами и паводками, в регионах ЮФО».



В работе совещания приняли участие представители федеральных органов власти, руководители субъектов округа.

Адыгею на мероприятии представил Глава республики Мурат Кумпилов. От региона также присутствовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, члены КМ РА, представители правоохранительных органов и МЧС по РА.

Открывая заседание, Владимир Устинов отметил, что Президент России Владимир Путин требует глубоко и системно проанализировать ситуацию по пожарам и подтоплениям, обеспечить устранение недостатков и просчетов в работе органов исполнительной власти по их предупреждению.

«В 2020 году количество природных пожаров в нашем округе возросло в общем на 15 процентов – их число достигло 37,5 тысяч. В истекшем году зарегистрировано 318 лесных пожаров, что на 31 процент выше, чем в предыдущие годы. Слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых, природных и заповедных территориях», – сказал Владимир Устинов.

В данной сфере особо подчеркнута необходимость строгого контроля за выполнением природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, привлечением к уголовной ответственности виновных лиц, возмещением материального ущерба и устранением нарушений.

Говоря о паводках, полпред Президента РФ в ЮФО отметил, что по оценкам специалистов в этом году ожидается половодье на реках Дон, Волга и Кубань. Серьезные задачи стоят в сфере содержания и ремонта гидротехнических сооружений. Подчеркнуто, что в округе насчитывается 910 бесхозных дамб, и решение вопроса по постановке их на баланс должно стоять в приоритете у глав территорий.

В ходе заседания выступили заместитель министра по делам ЧС и ГО России Илья Денисов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, начальник департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО Ольга Заболотная, а также руководители администраций Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей.

Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил сформировать пакет документов с предложениями регионов по обсужденным темам, который будет представлен в федеральный центр.

Напомним, что на территории Адыгеи функционирует федеральная противопожарная служба, в составе которой 15 пожарных подразделений (544 чел.), а также противопожарная служба Республики Адыгея, состоящая из 2 пожарных частей (43 чел.). На вооружении обеих служб находится 73 единицы техники. Кроме того, создано 65 общественных объединений добровольной пожарной охраны с личным составом, насчитывающим около 1 тыс. чел.

На сегодняшний день все образовательные и дошкольные учреждения Адыгеи оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения. По результатам рейдов в 235 домовладениях, где проживают многодетные семьи с низким достатком, установлены пожарные извещатели. На обеспечение пожарной безопасности в прошлом году было выделено свыше 24 млн. рублей, в текущем – более 28 млн. рублей.

В рамках мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводков в Адыгее проведены работы на общую сумму более 110 млн. рублей. Построены и отремонтированы защитные дамбы на реках Лаба, Фарс, Псенафа и Белая, расчищено русло реки Гиага в Майкопском районе. В рамках инвентаризации гидротехнических сооружений ведется работа по постановке на баланс 41 бесхозной дамбы. В апреле под руководством МЧС России на территории республики запланированы командно-штабные учения. В соответствии с планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период сформирована соответствующая группировка сил и средств.

По итогам совещания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений представителям органов власти.

«Перед нами руководством страны и ЮФО поставлены конкретные задачи, нацеленные на минимизацию ЧС, связанных с пожарами и паводками. В этом направлении регионом проведен значительный объем работ. Тем не менее, нам важно исключить возможные риски. Необходимо провести инспекцию всех гидротехнических сооружений в преддверии паводкоопасного сезона. Для нас эффективным инструментом решения поднятых вопросов является реализация республиканской программы «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС», – подчеркнул Мурат Кумпилов.