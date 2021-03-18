Ford представил полицейский вариант пикапа F-150

Ford F-150 Police Responder. Фото: Ford

Ford F-150 Police Responder. Фото: Ford

Как сообщает американский автопроизводитель, новинку создавали с учетом пожеланий полиции, которая хотела сохранить возможность буксировки прицепов и перевозки грузов, но при этом требовалась более высокая максимальная скорость.

Ford F-150 Police Responder получил 400-сильный 3,5-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost V6 в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift, причем двигатель и трансмиссию перенастроили, чтобы обеспечить максимальную скорость более 190 км/ч.

Пикап получил особые внедорожные покрышки Goodyear, которые способны выдерживать длительное движение на высокой скорости по асфальту, а также особую систему полного привода, подстраивающуюся под тип покрытия под колесами. Машина оснащена пакетом FX4 Off-Road Packag с дополнительной защитой днища, усиленными амортизаторами, электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала и ассистентом спуска с горы. Предложен отдельный пакет опций для буксировки прицепов.

Автомобиль адаптировали для полиции, позволив водителю покидать пикап с ключом зажигания, оставляя двигатель заведенным. Мультимедийная система поддерживает онлайн-обновления программного обеспечения, а передние сиденья со стальными листами в спинках специально адаптированы для посадки полицейских в полной экипировке. Кроме того, переделана центральная консоль для удобства работы сотрудников полиции и установки спецоборудования.

Напомним, стандартный Ford F-150 нового поколения был представлен летом 2020 года.