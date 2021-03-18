Генподрядчика воронежского отеля Marriott признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом ООО «СМУ-95», выступавшее ранее подрядчиком при строительстве отеля Marriott, сити-парка «Град» и других крупных объектов в Воронеже. В компании введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Артем Рукин, сообщило DeFacto.

Наблюдение в «СМУ-95» было введено в мае 2020 года по требованию ООО «Ствент». На момент первого собрания кредиторов в реестр было включено 100,5 млн руб. требований.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СМУ-95» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Сергей Кобыляцкий. Выручка компании в 2019 году — 234,12 млн руб., убыток — 27,14 млн руб.