В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 12 этажа

В Дзержинском районе Ярославля 17 марта с балкона 12 этажа многоэтажного дома на улице Батова выпала девушка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. По предварительным данным пресс-службы, погибшей было 18 лет.

В настоявшее время следственный отдел по Дзержинскому району проводит доследственную проверку в связи с произошедшим.

«Следователи и криминалисты выполняют необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Антон Антонов