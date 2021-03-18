Оператор бизнес-обслуживания в аэропорту Уфы остановил свою работу

Оператор бизнес-обслуживания пассажиров международного аэропорта Уфы (МАУ) ООО «Уфа Вип Интернейшнл» сегодня ночью остановил свою работу. Как сообщают в пресс-службе аэропорта Уфы, компания «грубо нарушила условия договора» и прекратила работу, не уведомив об этом решении администрацию МАУ.

По словам коммерческого директора аэропорта Дениса Никитина, компания «более шести месяцев не оплачивает контрагентам услуги питания, долг перед ними составляет более шести с половиной миллионов рублей». Сейчас руководство аэропорта организовало для пассажиров бизнес-класса отдельную зону обслуживания во внутреннем терминале.

Получить оперативный комментарий «Уфа Вип Интернейшнл» “Ъ” не удалось.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Уфа Вип Интернейшнл» зарегистрировано в октябре 2014 года. Бенефициар — Екатерина Федорова. В 2019 году при выручке 214 млн руб., чистая прибыль компании составила 44,6 млн руб. Чистые активы оценивались в 5,8 млн руб.

Анна Соколова