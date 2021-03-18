«Корстэл» запустил в Липецке производство отливок из чугуна

ООО «Производственная компания “Корстэл”» запустило в Липецке производство отливок из высокопрочного чугуна и стали весом от 1 кг до 1 т для различных отраслей промышленности. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. т в год, объем инвестиций — 60 млн руб., сообщили в администрации региона.

Из общей суммы вложения компании составили 18 млн руб. Еще 29 млн руб. ей выдал федеральный Фонд развития промышленности по программе «Комплектующие изделия», 13 млн руб.— Фонд развития промышленности Липецкой области. Привлеченные средства пошли на закупку российского оборудования.

Продукция предприятия может быть востребована для выпуска металлообрабатывающих станков, электродвигателей, сельскохозяйственных и военных машин, запорной арматуры, оборудования для нефтедобычи и энергетического машиностроения, отмечают в администрации области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Корстэл» зарегистрировано в Липецке в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Александр Коробейников. Выручка компании в 2020 году составила 5,5 млн руб., чистая прибыль — 46 тыс. руб.

Олег Мухин