Для туристического кластера в Сочи разработают мобильное приложение

Администрация Сочи совместно с представителями бизнеса разработают туристическое мобильное приложение для курортов города. Об этом глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в интервью ТАСС.

В качестве примера он привел похожие продукты в Лондоне и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Из-за пандемии ушло живое общение. Все общаются через мессенджеры, социальные сети, через гаджеты. Поэтому сегодня нужно заходить туда и там свои услуги предлагать. Благодаря такому приложению турист сможет заказать билеты, оплатить проживание, забронировать столик, заказать любые услуги в городе. В нем будет представлена вся повестка и возможности города», - отметил Алексей Копайгородский.

Также глава курорта отметил, что в перспективе власти Сочи смогут монетизировать такое приложение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 марта власти Краснодарского края сообщили, что готовится ребрендинг курортов региона. Проект трансформации бренда «Курорты Краснодарского края» разработает международное агентство Depot.

Ребрендинг пройдет в два этапа: сначала разработают платформу бренда и новый логотип. На втором этапе разработают подробный брендбук курортов региона. В нем опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом.

Алексей Белянин