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Жительницу Волгодонска будут судить за мошенничество с получением маткапитала

Перед судом в Волгодонске предстанет женщина, которую правоохранители подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, с апреля по июнь 2019 года подозреваемая в сговоре с группой лица предоставила в отделение Пенсионного фонда фиктивные данные. Согласно этим данным, у женщины имелись долговые обязательства договору целевого жилищного займа на строительство дома, который был заключен с потребительским кооперативом. Подозреваемая получила 392 тыс. руб. и потратила их по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева


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