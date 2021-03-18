В Астрахани будут судить девять членов ОПГ за попытку сбыта синтетических наркотиков

В Астрахани следственное управление МВД завершило расследование уголовного дела в отношении девяти членов организованной группы в возрасте от 22 до 45 лет, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Как уточнили в ведомстве, с августа 2019 года по февраль 2020 года обвиняемые осуществляли бесконтактную реализацию наркотиков на территории региона, выполняя роль оптовых и розничных закладчиков. «В числе задержанных — молодая семейная пара из Краснодара, двое друзей из Пермского края, студентка одного из местных ВУЗов, другие безработные и ранее судимые астраханцы», — уточнили в управлении. В ходе обыска жилья злоумышленников сотрудники полиции нашли не расфасованную партию N-метилэфедрона. Из тайников, сделанных обвиняемыми в Трусовском и Наримановском районах, также были изъяты закладки с разовыми дозами аналогичного вещества. Общая масса наркотика составила более 630 г.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай