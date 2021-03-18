Красноярские депутаты установили размер штрафов за продажу тонизирующих напитков детям

Депутаты заксобрания Красноярского края приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях», согласно которым установили размер штрафов за розничную продажу энергетиков.

Закон, ограничивающий реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, парламентарии приняли еще в 2016 году. Тогда под запрет попали энергетики, содержащие более 0,151 мг/куб. см кофеина и другие тонизирующие компоненты. Ограничения не распространялись на чай, кофе и безалкогольные напитки на основе их экстрактов. Однако меры наказания за нарушения законопроекта не были определены.

Сейчас, согласно поправкам, розничная продажа влечет наложение административного штрафа на продавцов в размере от 500 руб. до 1,5 тыс. руб., должностных лиц — от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., на юридических лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

За продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних жителям грозит штраф от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 3 тыс. до 6 тыс. руб., юрлицам — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Алтайские депутаты планируют запретить продавать подросткам газовые зажигалки и энергетики. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Не вдыхать».

Юлия Сасевич