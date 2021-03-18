Сгоревший в Заинске памятник Воину-освободителю восстановят ко Дню Победы

В Татарстане сгоревший памятник Воину-освободителю планируют восстановить ко Дню Победы, к 9 мая. Восстановлением займутся власти Заинского района и республиканское отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Напомним, сам инцидент произошел в ночь на 16 марта. По данным МВД по Татарстану, четверо несовершеннолетних жгли ветки около памятника, в результате чего он вспыхнул. В итоге он сгорел полностью. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Наша задача - обеспечить восстановление памятника к Дню Победы 9 мая. Времени осталось немного, но мы обязаны это сделать, это наше обязательство перед страной, республикой, ветеранами», — отметила зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова.

"Ъ-Казань"