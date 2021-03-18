СКР возбудил второе уголовное дело после гибли четырех детей в пожаре в Красноярском крае

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило второе уголовное дело после гибели детей в пожаре. Оно возбуждено против неустановленных сотрудников органов системы профилактики за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в среду, 17 марта, в двухэтажном жилом доме в городе Лесосибирск (Красноярский край). Погибли четверо детей в возрасте двух, пяти, десяти и 17 лет. Также госпитализировали еще одного 12-летнего ребенка и бабушку. Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По предварительной версии следствия, семья в которой воспитывались погибшие дети, с 2019 года состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. При этом должностными лицами органов системы профилактики Лесосибирска меры к изъятию детей, "находящихся в опасном положении", не принимались, контроль за условиями их проживания и состоянием жилого помещения, надлежащим образом не осуществлялся»,— говорится в сообщении ведомства. Расследование дела продолжается.

Юлия Сасевич