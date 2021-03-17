В Красноярском крае после гибели четырех детей при пожаре завели уголовное дело

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту гибели четырех детей при пожаре. Возгорание произошло в деревянном многоквартирном доме в Лесосибирске сегодня ночью, пожар уже потушен.

«В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу»,— сообщается на сайте управления СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По версии следствия, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

По данным МЧС, дети и их бабушка на момент начала пожара крепко спали, матери в квартире не было. Установлено, что в квартире не было дымовых пожарных извещателей, которые ранее многодетная семья получила по краевой программе.