«Новые люди» оценили социальные инициативы

В Челябинске подвели итоги конкурса общественно значимых инициатив «Марафон идей», организованного при поддержке партии «Новые люди». Двое победителей конкурса получили по 150 тыс. руб. на воплощение своих замыслов.



В рамках конкурса участники предлагали инициативы по улучшению жизни своего города, региона или всей страны Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 предложений.

От Челябинской области на конкурс отправили 421 заявку. В ходе отбора выбрали десять финалистов, которые представили свои проекты жюри. Победителями стали проекты «Кинофестиваль “ЗА!” Константина Пашкова, нацеленный на развитие авторского кино и поддержку начинающих режиссеров, и «Благоустройство своими руками» Евгения Шитикова, предполагающий облагораживание дворовых территорий.

«Средства планирую потратить на покупку инструментов для уборки, мусорных мешков и рассады для цветочных клумб – ранее жители использовали в работе личный инвентарь. В рамках проекта в мае наши активисты будут проводить субботники во дворах», – отметил один из победителей конкурса Евгений Шитиков.

Как сообщил секретарь Челябинского регионального отделения политической партии «Новые люди» Максим Гулин, партия также окажет поддержку в реализации инициатив остальным участникам конкурса.

«На конкурс пришло много проектов на темы экологии и благоустройства окружающей среды. Партия готова содействовать в реализации проектов всеми возможными ресурсами: готовы предложить помощь наших специалистов и активистов. Всех финалистов конкурса пригласим в офис для доработки проектов. Особенно актуальным показался проект «Атлас профессий будущего»: планируем его совместно доработать и запустить. Свяжемся с остальными участниками, кто из них готов поучаствовать в работе наших комитетов в качестве эксперта», – рассказал Максим Гулин.

По словам председателя политической партии «Новые люди» Алексея Нечаева, этапы отбора победителей конкурса будут в ближайшее время проведены в Уфе и в Санкт-Петербурге.

«На конкурс пришло много достойных заявок, выбрать финалистов было очень сложно. Проекты победителей находят у меня отклик, они актуальны для всех нас. Планируем следить за ходом реализации всех проектов. Для всех нас это хороший опыт, мы получили множество ценных идей, достойных внимания», – говорит Алексей Нечаев.

Большинство участников «Марафона идей» – это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет, 9247 человек (60,3%). Рекордное число заявок поступило из Москвы и Московской области – 2189, также в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург – 1064 заявки, и Свердловская область – 705 заявок. Многие заявки касаются повышения финансовой грамотности, популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям, благоустройства территорий.

В планах партии запустить еще один общественный проект – сейчас идет сбор заявок на участие в политическом реалити-шоу «Дебаты кандидаты», победители которого смогут стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.