Объединение пассажиров попросило Минтранс отменить плату за выбор места при онлайн-регистрации

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился к министру транспорта Валерию Савельеву с просьбой обязать авиакомпании отменить обязательный сбор с пассажира за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Об инициативе сообщили «Известия» со ссылкой на текст обращения. Минтранс РФ получил получение просьбы.

Сегодня такие компании, как «Победа», Utair, Red Wings, Nordwind, «Азимут», Smartavia не дают клиентам возможности зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. В обращении общественников предлагается внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места. По информации «Известей», сейчас доля пассажиров, проходящих электронную регистрацию и, соответственно, оплачивающих место в самолете, составляет 25–35%.

О других претензиях к услуге по выбору мест — в материале “Ъ” «Перегибы на пассажирских местах».