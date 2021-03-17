Адыгея вошла в топ-10 российских регионов с наибольшими убытками предприятий по итогам года

Республика Адыгея занимает восьмую строчку антирейтинга российских регионов с крупнейшим совокупным убытком организаций по итогам 2020 года. Согласно данным Росстата, финансовые потери предприятий республики с января по декабрь прошлого года составили 1,2 млрд руб.

Лидером антирейтинга стала Москва – за год убыток столичных организаций составил 2,22 трлн руб. При этом московские организации также и заработали больше всех в стране прибыли – 4,99 трлн руб., сальдированный финансовый результат по итогам года – 2,76 трлн руб. В целом по стране совокупный убыток организаций за 2020 год достиг суммы 5,33 трлн руб., прибыль – 17,75 трлн руб.

Сильнее всего пострадали предприятия торговли и сферы ремонта транспортных средств – они потеряли 1,15 трлн руб., на втором месте - обрабатывающие производства (937,6 млрд руб.), на третьем – добыча полезных ископаемых (859,9 млрд руб.).

Самым убыточным для страны периодом 2020 года стал январь-март – сальдо организаций в эти месяцы составляло всего 41,5% к аналогичному показателю предыдущего периода. К концу года наблюдался постепенный рост, в декабре показатель достиг 76,5% от уровня 2019 года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, инфляция в Адыгее с начала 2021 года составила 1,6%. Цены на продукты в феврале выросли на 1,2%, сильнее всего подорожали макаронные изделия (на 6,3%), овощи (на 4,7%), яйца (2,4%), подешевели сахар-песок (на 1,8%), крупы и бобовые (на 0,4%).

Ольга Логинова