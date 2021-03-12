Инфляция в Адыгее с начала года составила 1,6%

Индекс потребительских цен в Адыгее за февраль вырос на 0,7%, инфляция с 1 января 2021 года составила 1,6%, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную службу госстатистики.

Цены на продукты в феврале выросли на 1,2%, сильнее всего подорожали макаронные изделия (на 6,3%), овощи (на 4,7%), яйца (2,4%), подешевели сахар-песок (на 1,8%), крупы и бобовые (на 0,4%).

Группа непродовольственных товаров подорожала на 0,4%, быстрее всего росли цены на табачные изделия (на 2,1%) и медикаменты (на 1%), теле-радиотовары стали дешевле на 2,9%, трикотажные изделия - на 0,2%.

Услуги в Адыгее стали дороже на 0,2%. За пассажирский транспорт платили на 1,9% больше, за жилищные услуги - на 0,3% меньше.

Как писал “Ъ-Кбуань”, в январе Республика Адыгея заняла третье место в рейтинги российских регионов, в которых наблюдается самая высокая продовольственная инфляция (9,72%). В Краснодарском крае в январе 2021 году цены на товары и услугу выросли на 5,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Ольга Логинова