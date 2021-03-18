ФРС приняла «пакет Байдена» к сведению

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания оставила ключевую ставку на прежнем уровне 0–0,25% годовых. Сохранил регулятор и объем выкупа активов — минимум по $120 млрд в месяц до появления «существенного прогресса» в достижении целей по занятости и инфляции. При этом ФРС указала на ускорение экономической активности и заметно изменила макропрогноз на 2021 год: после одобрения нового пакета помощи экономике объемом $1,9 трлн теперь ФРС ждет роста ВВП США на 6,5% и ускорения инфляции до 2,4%.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам второго в этом году заседания вновь воздержался от изменения ставки, после того как год назад экстренно снизил ее до 0–0,25%. Обновленный точечный график с прогнозами по ставке по-прежнему не предполагает ее повышения как минимум до конца 2023 года. В сделанном заявлении регулятор отметил, что после замедления темпов восстановления показатели экономической активности и занятости в последнее время показывают рост. При этом в секторах, сильнее всего пострадавших от пандемии, такая динамика остается слабой. Также регулятор смягчил формулировку по уровню инфляции, указав лишь, что она остается ниже уровня 2% (в январе регулятор говорил о слабости спроса и снижении цен на нефть).

Объем выкупа активов также не был изменен — он остается на уровне как минимум $120 млрд в месяц ($80 млрд гособлигаций и $40 млрд ипотечных бумаг).

Скупка продолжится до момента появления «существенного прогресса по достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Выкуп активов способствует улучшению функционирования финансового рынка, поясняет ФРС в своем сообщении.

Кроме принятий этих решений ФРС существенно повысила прогноз роста американского ВВП на этот год — с 4,2% до 6,5% (и с 3,2% до 3,3% в 2022 году). Основным фактором для пересмотра, очевидно, стало принятие Конгрессом пакета стимулирующих мер стоимостью $1,9 трлн. Напомним, по итогам прошлого года в годовом выражении ВВП США сократился на 3,5% (в 2019-м был рост на 2,2%). В том числе в четвертом квартале 2020-го показатель сократился на 2,5% после роста на 7,4% в третьем, спада на 9,1% во втором и роста на 0,3% в первом квартале.

Прогноз по инфляции в США был также резко повышен: с 1,8% до 2,4% на этот год и с 1,9% до 2% — на следующий.

Отметим, инфляция, на которую ориентируется ФРС, в январе составила 1,5% против 1,3% в декабре. Улучшен и прогноз по безработице: 4,5% вместо 5% в 2021 году и 3,9% вместо 4,2% в 2022-м. В феврале этого года показатель сократился до 6,2%, притом что еще в декабре он составлял 6,7%. На фоне снятия ряда ограничений число новых рабочих мест в США выросло до 379 тыс. (в январе — 49 тыс.). В то же время розничные продажи сократились на 3% (после роста на 7,6% в январе), а объемы промышленного производства — на 2,2% (прошлый месяц стал первым с отрицательной динамикой показателя за последние полгода).

«За действиями ФРС теперь особенно пристально следят на развивающихся рынках, так как риторика регулятора может повлиять на потоки капитала и требуемую доходность по облигациям. Но пока спреды к облигациям США остаются не такими значительными по сравнению с ситуацией 2013 года, когда ужесточение политики ФРС вызвало мощный отток средств»,— замечают в Capital Economics. В таких странах, как Россия, Турция и Бразилия, в которых, как полагают эксперты, центробанки могут ужесточить свою денежно-кредитную политику, такие ожидания также способствует повышению требуемой доходности.

Татьяна Едовина