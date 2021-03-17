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Экспертное мнение

ЗакС Петербурга поддержал законопроект о «зимних террасах» в первом чтении

Петербургский парламент в первом чтении одобрил поправки в правила размещения террас кафе и ресторанов. Согласно инициативе, заведения общепита смогут размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей, круглогодично.

Автор законопроекта депутат Денис Четырбок ранее пояснял, что он предложен в качестве эксперимента, на период до конца 2023 года. Оборудовать такие террасы смогут только стационарные кафе и рестораны, в разрешенных для этого местах. Мера призвана поддержать ресторанный бизнес.

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