ЗакС Петербурга поддержал законопроект о «зимних террасах» в первом чтении

Петербургский парламент в первом чтении одобрил поправки в правила размещения террас кафе и ресторанов. Согласно инициативе, заведения общепита смогут размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей, круглогодично.

Автор законопроекта депутат Денис Четырбок ранее пояснял, что он предложен в качестве эксперимента, на период до конца 2023 года. Оборудовать такие террасы смогут только стационарные кафе и рестораны, в разрешенных для этого местах. Мера призвана поддержать ресторанный бизнес.