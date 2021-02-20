Комитет по законодательству ЗакСа поддержал законопроект о «зимних террасах»

Комитет по законодательству петербургского парламента поддержал законопроект, по которому предприятия общепита смогут размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей, круглогодично.

Как заявил глава комитета Денис Четырбок, такие «зимние террасы» будут комфортными для посетителей, защищать от низких температур и осадков. Инициативу предлагают ввести в качестве эксперимента, на период до конца 2023 года. При этом формулировки законопроекта выверены и не приведут к появлению стихийных ларьков и киосков, а поставить такие террасы смогут только стационарные кафе и рестораны, в разрешенных для этого местах.