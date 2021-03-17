Минстрой подготовил законопроект об объединении фондов дольщиков и ЖКХ

Минстрой России подготовил законопроект об объединении Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ в Фонд развития территорий. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект разработан в соответствии с утвержденным правительством планом мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития России. «Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ»,— сообщается в пояснительной записке.

Фонд развития территорий станет правопреемником обеих организаций и будет реализовывать все их функции. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Напомним, в январе правительство определилось с механизмом проведения ранее объявленной реформы институтов развития. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал три «дорожные карты», описывающие их переход под управление ВЭБ.РФ, слияние или ликвидацию, подписал. Основная часть этой работы должна быть проведена в первом полугодии 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Институтам развития раздали карты».