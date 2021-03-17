Научпоп загоняют в рамки

Блогеры, которые ведут научно-популярные проекты, могут стать жертвами закона о просветительской деятельности. 16 марта Госдума приняла документ в третьем чтении. Если его поддержат Совет федерации и президент, то с 1 июня все образовательные активности окажутся под надзором Минобрнауки и Минпросвещения. Но как именно будет происходить контроль, в законе не разъясняется. Популяризаторы науки, ведущие блоги в рунете, поделились с “Ъ FM” своими опасениями относительно этой инициативы. Подробности — в материале Сергея Гусева.

Подвиг 28 героев-панфиловцев — миф или реальность? Действительно ли заразиться ВИЧ-инфекцией рискуют только наркопотребители и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь? Правда ли, что перчатки и тканевые маски позволяют защититься от коронавируса? Получить правдивые ответы на эти и многие другие острые вопросы после вступления в силу закона о просветительской деятельности будет непросто, уверены блогеры, размещающие образовательные тексты и видеоролики в социальных сетях. Причем многие из них отнюдь не придерживаются радикальных позиций, а их работу сложно назвать антиправительственной.

Клинический психолог, блогер и гендиректор онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Анна Крымская, например, готова сотрудничать с властями. Но принятый Госдумой документ не дает никакой ясности, в чем именно будет заключаться контроль со стороны профильных министерств, а только наводит на тревожные размышления. «Сейчас мы производим очень много контента, который можно счесть за просветительскую деятельность: ведем блок, пишем статьи, снимаем подкасты, и нам не очень понятно, сколько времени и сил потребуется, чтобы все это в будущем согласовывать. Самое главное беспокойство — насколько нам придется замедлиться, насколько наши процессы застопорятся, насколько возрастет нагрузка. Мы очень ждем четких критериев, что конкретно нужно согласовывать, какая будет процедура, есть ли какие-то темы, о которых надо и не надо договариваться»,— отмечает Крымская.

Даже за коротким 10-минутным просветительским видеороликом на YouTube кроются часы и даже дни сбора информации, ее подготовки и последующей обработки отснятого контента. Любые согласования — этот процесс только усложняют, да и не факт, что итоговый вариант вообще попадет в сеть. Не все смогут выдержать такой формат работы, и многие откажутся от своих проектов вовсе, считает популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров, известный как Zelenyikot: «Те, для кого блогинг — это бизнес, будут заинтересованы в том, чтобы провести все необходимые процедуры по согласованию.

Те, кто это делает для души, а таких, наверное, большинство на сегодня, столкнутся с дополнительными препятствиями. И насколько им хватит энтузиазма соблюдать все формальности, неизвестно.

Если же понадобится согласовывать каждую презентацию или каждый слайд, им придется уйти в подполье или просто завязать с этой деятельностью».

Впрочем, в индустрии есть и оптимисты. Научный журналист и автор YouTube-канала о медицине Алексей Водовозов, например, сомневается, что у государства достаточно ресурсов, чтобы контролировать весь контент в соцсетях, и верит, что независимой просветительской деятельности в интернете быть: «Скорее всего, это может быть использовано в каких-то частных единичных случаях, когда кто-то сильно нашумел, в первую очередь в политическом поле. Как показывает практика, очень тяжело добиваться чего-то от соцсетей, заставить их что-то удалить у Роскомнадзора не получается. Например, тот же YouTube работает по законам Соединенных Штатов, основные сервера находятся там же».

На Change.org появилась петиция с требованием отменить поправки в закон «Об образовании». Ее подписали больше 200 тыс. человек. Среди них — автор просветительского канала в YouTube Ян Топлес: «Закон написан так, что имеет большой простор для произвола.

Как следствие, это обернется страхами популяризаторов начинать просветительскую деятельность.

Против нас замышляют явно что-то недоброе. И этот репрессивный закон рано или поздно может отправить страну в прошлое».

Как закон о просветительской деятельности ограничит работу НКО Читать далее

Законопроект о просветительской деятельности единогласно раскритиковали члены Российской академии наук. Несколько сотен деятелей культуры написали письмо Владимиру Путину, выразив опасения, что законопроект создает предпосылки к цензуре.

Лилия Галявиева