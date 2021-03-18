Ейчане хотят на курорт

Ейские депутаты выступили с инициативой вернуть Ейску статус самостоятельного города и собственный бюджет, отделив его от Ейского района. Инициаторы решения считают, что это поможет развитию муниципалитета как курорта, а также решит проблему управления, исключив конфликты между главами района и райцентра. По мнению экспертов, процветанию Ейска может помочь развитие малого и среднего бизнеса, а не изменение статуса.



Депутаты Ейского городского поселения предлагают исключить муниципалитет из состава района. Инициатива, по их словам, направлена на то, чтобы развивать Ейск как курорт и решить управленческие проблемы. Новым райцентром Ейского района они предлагают сделать поселок Октябрьский.

В конце февраля на открытой сессии Совета ейские депутаты приняли решение провести публичные слушания по данному вопросу. Мероприятие запланировано на середину апреля. Однако районные власти считают, что нельзя принимать решение без финансово-экономического обоснования и учета мнения жителей всего района, а не только ейчан.

Ейск — город на берегу Таганрогского залива. Административный центр Ейского района. Со дня основания является морским портом. Численность населения составляет около 83 тыс. человек.

Известно, что 13 лет назад некогда обособленный Ейск включили в состав района по инициативе экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Сделано это было для более эффективного управления муниципалитетами. Однако, по мнению депутатов горсовета, решение пользы не принесло. «С 2007 года не сделано ничего. Город в очень плохом состоянии, он деградирует. Курортом мы не стали», — рассказал “Ъ- Кубань” председатель Совета депутатов Ейского городского поселения Александр Бережной.

Депутаты горсовета уверены, что Ейск будет эффективнее развиваться, если станет самостоятельным, а не будет ждать помощи от района, политика которого сконцентрирована на развитии сельского хозяйства.

Кроме того, решится проблема управления. «У города два начальника: главы района и поселения. С момента образования между ними постоянно происходили конфликты. Даже при решении самой банальной задачи», — отмечает председатель горсовета. По словам Александра Бережного, подавляющее большинство ейских депутатов поддерживает инициативу, а районные и краевые власти не идут на диалог.

Глава Ейского района Виктор Ляхов в ходе заседания горсовета обозначил свою позицию так: при принятии решения необходимо учитывать мнение жителей всего района, а не только жителей Ейска.

В администрации Краснодарского края пояснили, что комментировать данную инициативу можно будет после детального ознакомления с аргументацией и ее экономическим обоснованием. В настоящий момент это преждевременно.

Бизнес-консультант, доктор экономических наук Александр Полиди считает, что необходимо провести грамотные экономические расчеты, которые аргументировали бы эту инициативу. «Сейчас она напоминает попытку перераспределить бюджетные деньги. Однако реальному процветанию территории способствует экономический рост, в частности развитие малого и среднего бизнеса, а не изменение статуса муниципалитета. Кроме того, город и район интегрированы и оказывают взаимное влияние, поэтому было бы правильным использовать эффект синергии, а не разделения», — говорит эксперт.

Наталья Решетняк