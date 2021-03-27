РСХБ обьявляет торги

АО «Россельхозбанк» сообщает о реализации прав (требований) к ИП Герасимов В.В. (ИНН 366600149874) на конкурентной основе посредством торгов в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке www.etprf.ru. Извещение № BNKOA00004984, вх. 7178. В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам между АО «Россельхозбанк» и ИП Герасимов В.В. заключены договоры залога недвижимого имущества.

Начальная цена продажи прав (требований) АО «Россельхозбанк» составляет 116 346 131,13 руб., минимальная цена реализации – 87 259 598,38 руб. Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре составляет 20 000 000,00 рублей.