Развиваться селам помогают кредитные кооперативы

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области

Более 200 человек приняли участие в форуме «Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса», который состоялся в администрации Липецкой области. Весомая часть дискуссии прошла в онлайн-режиме, однако этот формат только расширил круг озвученных вопросов.

Сегодня около половины всех кредитных кооперативов России находятся в Липецкой области. При этом многие субъекты РФ перенимают наработанный липчанами опыт. В самой Липецкой области система кредитной кооперации получила достаточно высокое доверие, особенно в сельской местности.

Участники мероприятия констатировали, что кредитные кооперативы решают важнейшие задачи в жизни сельского населения. Они оказывают финансовую поддержку через предоставление надежных займов, формируют дополнительный источник инвестиций в экономику местных территорий, содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства.

С 2013 по 2021 годы в Липецкой области создано 292 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива (СКПК) первого уровня, куда вовлечено около 70 тыс. личных подсобных хозяйств, и 19 - СКПК второго уровня. В 2020 году ими было выдано займов на сумму 1,22 млрд руб. От членов кооперативов привлечено займов на сумму 534,3 млн руб. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы активно поддерживаются администрацией Липецкой области через стимулирование в виде субсидий.

«Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг, – отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов. – С помощью СКПК сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты. А это положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения».

Также губернатор добавил, что на поддержку кредитной кооперации в региональном бюджете в этом году заложено более 20 млн руб.