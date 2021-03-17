В Краснодаре к решению проблем дачников подключат депутатов ЗСК

Власти Краснодара намерены обратиться в Законодательное собрание Кубани (ЗСК), чтобы вместе изучать варианты решения проблем садоводческих товариществ (СНТ) на территории города. Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Первышов.

Напомним, от членов СНТ в мэрию поступают обращения о строительстве дорог, сетей и даже социальной инфраструктуры, несмотря на то что это прямая ответственность собственников участков в пределах товариществ.

В ходе сегодняшней рабочей встрече с депутатами городской думы, членами городской Общественной палаты и руководителями структурных подразделений администрации Краснодара, городские власти пришли к выводу, что обременять бюджет решением вопросов садоводческих товариществ город не может. «С учетом того, что дачная амнистия и другая нормативная база принимались на уровне Российской Федерации, и этот вопрос имеет общероссийский масштаб, здесь необходима поддержка на федеральном и региональном уровне», - отметил господин Первышов.

Наталья Решетняк