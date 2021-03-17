Власти Санкт-Петербурга выделили 25 млн рублей на запуск единого мусорного оператора

Администрация Петербурга внесла в уставный капитал АО «Невский экологический оператор», который должен стать единым с Ленобластью мусорным оператором, 25 млн рублей. Комитет имущественных отношений Смольного взамен получил контролирующий пакет акций в количестве 25%+1

Об этом сообщил «Деловой Петербург». Губернатор города Александр Беглов, комментируя получение акций, заявил, что город выполнил все ранее взятые обязательства на данном этапе создания единого мусорного оператора. «Средства нужны для того, чтобы компания заработала. Приступаем к разработке общей для агломерации концепции", — сообщил он.

Подробнее о задачах и текущем руководстве будущего мусорного оператора Петербурга и Ленобласти — в материале “Ъ-СПб” "Мусор получил заряд энергии"