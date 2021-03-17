К системе «Честный знак» присоединились 200 участников рынка молока в Татарстане

В Татарстане 200 участников молочного рынка (производители, импортеры, оптовые и розничные организации) зарегистрировались в системе маркировки продукции «Честный знак», сообщили «Ъ-Казань» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор проекта).

В результате республика оказались в числе пяти регионов-передовиков по количеству участников системы наряду с Башкирией, Пермским краем и Нижегородской областью.

Всего в республике зарегистрировано около 9 тыс. предприятий по производству и реализации табака, обуви, товаров легпрома, молочной продукции, шин и покрышек, фототоваров, парфюмерии, которые подлежат маркировке.

В ЦРПТ отмечают, что участие в системе дает возможность контроля качества товара «от коровы до кассы», путем сканирования его кода приложением «Честный знак».

Как писал «Ъ-Казань», гендиректор работающего в Татарстане холдинга «Агросила» Светлана Барсукова заявила, что себестоимость молока из-за введения обязательной маркировки «Честный знак» возрастет на 1,7 руб. на 1 кг продукта.

Обязательная маркировка молочной продукции сроком годности более 40 дней в РФ вводится с 1 сентября 2021 года, для продукции сроком годности менее 40 дней – с 1 декабря 2021 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"