Резидент ТОСЭР «Котовск» «Пять хлебов» подал заявление о самобанкротстве

В арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о банкротстве ООО ТД «Пять хлебов». Иск подала сама компания, следует из судебной документации. Сумма требований составляет 4,5 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

Причина возникновения задолженности не поясняется. В базе «Федресурс» пока нет сообщений о намерении подать заявление о банкротстве, однако там указано, что компания в феврале прекратила договоры лизинга с ООО ЛК «Сименс финанс».

ТД «Пять хлебов» в 2019 году получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск». Компания планировала вложить 219 млн руб. в строительство кондитерской фабрики.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТД «Пять хлебов» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2019 года для производства сухарей, печенья и прочих хлебобулочных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 750 тыс. руб. Гендиректором и владельцем является Игорь Мордовин.

Александр Прытков