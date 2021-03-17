Главу трех спортивных федераций РФ Власенко арестовали за мошенничество

Басманный суд Москвы отправил под арест до 16 мая президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексея Власенко. Ранее Следственный комитет России обвинил его в крупном мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Власенко арестован на срок до 16 мая»,— сообщила пресс-служба суда.

Алексею Власенко грозит до десяти лет тюрьмы. Подробности уголовного дела неизвестны. По словам источника «РИА Новости», обвинение не связано с работой Власенко в качестве главы трех спортивных федераций.

Помимо руководящих позиций в российском спорте Алексей Власенко известен членством в техническом комитете по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и бюро Европейской лиги плавания (LEN). Кроме того, он входит в исполком Олимпийского комитета России.