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В Татарстане число смертей от коронавируса достигло 388

На сегодняшний день в Татарстане подтверждены уже 388 смертей от коронавируса. Об этом говорится в сообщении штаба региона по борьбе с инфекцией.

Сегодня в республике выявили пять новых летальных исходов от COVID-19. Скончались три женщины 1935, 1940, 1946 года рождения и двое мужчин 1954 и 1959 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили 48 новых случаев COVID-19.

"Ъ-Казань"


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