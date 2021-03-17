В Татарстане число новых случаев коронавируса снизилось до 48

За сутки на территории Татарстана выявили 48 новых случаев коронавируса, все они являются контактными. 17 человек госпитализированы, 31 получает лечение на дому. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с вирусом.
Среди заболевших — двое детей и 15 человек старше 60 лет. В Казани выявили 18 новых случаев, оставшиеся 30 подтвердили в 12 районах республики.
«На 17 марта в Татарстане зарегистрировано 18 830 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 15 486, в том числе 67 за минувшие сутки», — отметили в штабе.
С начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 383 человека.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»