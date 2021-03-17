В Воронеже депутаты согласовали появление должности вице-мэра по внутренней политике

Депутаты гордумы Воронежа проголосовали за появление в мэрии должности заместителя главы города по внутренней политике. Об этом сообщил портал «Горком» по итогам заседания думы. За появление нового заместителя проголосовал 21 депутат, еще шестеро воздержались, один был против.

О возможном изменении структуры мэрии администрация сообщила в начале марта. Политическому вице-мэру будут подчинены управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление информации и отдел по мобилизационной работе. Он также будет отвечать за взаимодействие городской власти с центром управления регионом.

Мэр Вадим Кстенин объяснял, что перед администрацией «с завидной регулярностью» встают не только практические задачи по улучшению качества жизни горожан, развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но и «различные общественно-политические»: «Нужно не только эффективно выполнять свою часть полномочий по организации выборов разных уровней, но и усиливать диалог с разными политическими силами, в том числе, оппозиционными. Необходимо слышать их позицию, их предложения, тем более, когда они конструктивны». На заседании думы господина Кстенина не было, но спикер Владимир Ходырев пообещал, что депутаты смогут задать ему вопросы о необходимости нового должности в следующий раз.

Александр Прытков