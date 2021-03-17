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Открытое горение производственного здания в Куйбышевском районе Самары ликвидировано

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожар в двухэтажном производственном здании Куйбышевского района Самары начался около 15:17 (MSK+1). Строение находится по улице Утевская, 28. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь возгорания составила 200 кв.м. Никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС установили, что горит бетоносмесительная установка на территории производственной базы. Пожар был локализован в 16:45 (MSK+1), открытое горение ликвидировано в 16:56 (MSK+1).

Это не первый случай крупного пожара за последнее время. На прошлой неделе горел фасад торгово-офисного центра «Скала» в Самаре.

Ани Айвазян


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