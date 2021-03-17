На благоустройство общественных пространств Дона направят 1,7 млрд рублей

В этом году в рамках проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство 126 общественных территорий будет направлено 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Отмечается, что на всех объектах, благоустройство которых запланировано на 2021 год, уже начались подготовительные работы.

Как сообщалось ранее, с 26 апреля по 30 мая жители Ростовской области смогут принять участие в онлайн-голосовании за выбор дизайн-проектов парков и скверов, благоустройство которых запланировано на 2022 год. Голосование пройдет на сайте 61.gorodsreda.ru. К голосованию представлены 114 парков и скверов в 55 муниципалитетах.

Наталья Шинкарева